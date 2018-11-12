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ЦИК ЛНР отмечает самую высокую явку на выборы у линии соприкосновения

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ЦИК ЛНР отмечает самую высокую явку на выборы у линии соприкосновения

Луганск, 12 ноября. Самая высокая явка на выборах главы и депутатов Луганском народной республики зафиксирована в населенных пунктах на линии соприкосновения с Украиной, об этом заявила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко по результатам обработки 96% бюллетеней.

«По результатам и по анализу предоставленной информации можно сделать вывод, что самая высокая явка у нас зафиксирована на прифронтовых территориях», — рассказала Кравченко.

Ранее стало известно, что явка на выборы в ЛНР составила 77%. Выборы прошли накануне, 11 ноября. По предварительным результатам, среди кандидатов на пост главы ЛНР лидирует и.о. главы республики Леонид Пасечник с 68,4% голосов.

Автор: Софья Куликова
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