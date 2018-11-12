Ответственные и экономные: россияне стали быстрее платить штрафы ГИБДД

Москва, 12 ноября. Россияне стали больше экономить на уплате штрафов ГИБДД. Число граждан, которые стараются уплатить штраф как можно скорее, с начала 2018 года выросло почти в два раза.

Дело в том, что, при уплате штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления об административном правонарушении, можно получить законную «скидку» в размере 50%.

«Число таких ответственных и экономных увеличилось в этом году практически вдвое — до 42%», — сказал представитель «Русского Стандарта» в комментарии News.Ru.

Кроме того, дорожная дисциплина улучшается благодаря увеличению числа камер видеонаблюдения на дорогах.

По данным банка «Русский стандарт», средняя сумма штрафа за нарушения на дорогах в 2018 году уменьшилась на 3% и составила 469 рублей. Скорость уплаты штрафов выросла почти втрое: до 33 дней в 2018 году против 96 — в 2017.

В структуре среднего штрафа также произошли изменения. Например, доля «дорогих» штрафов за неправильную парковку стала меньше. Показатели меняются в том числе благодаря тому, что автомобилисты стали быстрее узнавать о своих штрафах: через банковские сервисы, мобильные приложения, интернет-сервисы ГИБДД, портал «Госуслуги».