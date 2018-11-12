Бешеная гиена у границ России: «Гоблин» Пучков жестко ответил Киеву на идею войны против Русского мира

На Украине придумали очередной способ борьбы с «вражеской Россией». На сей раз в Киеве предложили сформулировать концепцию «Украинского мира» в противовес аналогичному Русскому миру. Идею можно кратко описать одной фразой — «уничтожить русские конвои во всем мире». Об этом заявил экс-заместитель генпродюсера канала СТБ Виктор Савинов в интервью украинскому изданию «Країна».

«Если у них есть Русский мир, то давайте сформулируем украинский. По Лидделу Гарту, теоретику Второй мировой войны, есть понятие стратегии непрямого действия. Не нужно воевать под Сталинградом и топить город в крови. Лучше уничтожить конвой из Нью-Йорка в Мурманск, который везет металл для танков, отправляемых под Сталинград. А мы удивляемся, что у русских нет нашивок на форме. Все войны с 1970-х были гибридные», — заявил Савинов.

Также он обвинил Россию в том, что ее тактика против Украины существует уже 300 лет, и ее главная цель — «уничтожить идентичность украинской цивилизации».

Писатель, переводчик и видеоблогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Goblin («Гоблин») в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заметил, что подобные идеи Киева логично вытекают из активно продвигаемой руководством страны антисоветской позиции.

«На мой взгляд, в рамках практикуемой антисоветчины это вполне закономерный результат. То есть если сообщают, что коммунизм был плохим режимом, [Иосиф] Сталин — ужасным руководителем, то автоматически получается, что хорошим был его враг — Адольф Гитлер. На Украине это особенно хорошо видно. Там чествуют ветеранов дивизии СС, возводят Бандеру, Шухевича и других негодяев в ранг национальных героев. Естественно, последователи дела Гитлера никак не могут хорошо относиться к России», — подчеркнул эксперт.

По словам собеседника ФАН, Киев будет усиливать агрессию в адрес России из-за постоянного нарастающего кризиса в сфере финансов.

«Надо четко понимать, что у российских границ выращена натуральная бешеная гиена, для того чтобы на нас нападать, устраивать военные диверсии и вообще всячески вредить, — жестко заявил эксперт. — Чем хуже будет экономическая ситуация на Украине, тем сильнее Киев будет гадить РФ. А экономика, безусловно, там будет только ухудшаться».

Кроме того, в провокациях Киева против Москвы очевиден след «зарубежных руководителей», отметил писатель.

«Ни на что созидательное они в принципе не способны. Хозяева Украины, которые им за это деньги платят, американские и немецкие друзья именно этого (агрессии против России. — Прим. ФАН) и добиваются. Западные страны хотят чужими руками таскать каштаны из огня», — подытожил эксперт.

Отметим, что отношения Украины и РФ обострились после госпереворота в Киеве в 2014 году. Жители юго-востока страны заявили о независимости после агрессивного захвата власти в государстве. Украина постоянно обвиняет в эскалации напряженности в регионе Москву, однако Россия неоднократно подчеркивала, что вернуть мир в Донбасс возможно лишь при помощи соблюдения минских договоренностей. Киев упорно игнорирует международные обязательства.