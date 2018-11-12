Сирия сегодня: САА ударила по позициям боевиков в Хаме, беженцы в Дамаске получили гумпомощь

Сирия, 12 ноября. Сирийская арабская армия (САА) нанесла удары по позициям боевиков незаконных вооруженных формирований в провинции Хама. Российские военные доставили гуманитарную помощь в лагерь беженцев в Дамаске. В Сирийской Арабской Республике (САР) восстановили около тысячи школ к началу учебного года. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Гумпомощь в Дамаске

Российские военные из Центра примирения враждующих сторон на территории САР доставили гуманитарный груз в лагерь беженцев «Адра-Дуэр» в сирийской провинции Дамаск, об этом рассказал начальник специализированной группы Центра примирения Эдуард Титов.

«В ходе акции было выдано две тонны продовольствия. В состав наборов входит рис, сахар, мука, чай», — отметил Титов.

Более того, военные медики РФ провели осмотр беженцев, которые находятся в лагере. Также в лагерь были доставлены медикаменты и витамины.

Лагерь беженцев «Адра-Дуэр» расположен на территории бывшего центра для одаренных детей рядом с городом Адра. Последний является одним из крупнейших промышленных центров на территории САР. В настоящий момент в лагере беженцев живет свыше 2100 человек. Многие из этих мирных жителей — выходцы из восточных районов провинции Дамаск, которые все еще находятся под контролем террористов.

Атака по позициям боевиков

Подразделения САА ударили по позициям боевиков на севере провинции Хама в ответ на их действия. Об это сообщает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.

«Террористические организации постоянно нарушают режим прекращения огня, в том числе в районе Хамы», — заявил источник.

В свою очередь сирийские средства массовой информации сообщили, что военные САР нанесли удар по позициям боевиков в населенных пунктах Тамания, Сукейк, Бувейда и Джанабира.

Ранее террористы обстреляли из минометов жилой район Алеппо Миньян. В результате обстрела ранения получили несколько мирных жителей.

Восстановление школ

Около тысячи школ было восстановлено в САР к началу этого учебного года, из них около 250 — в районе Алеппо. Об этом сообщил заместитель начальника российского Центра генерал-майор Евгений Харченко во время совещания с представителями общественности и местными властями в Дамаске.

«В Сирии к началу нового учебного года было восстановлено более тысячи школ. К примеру, в районе Алеппо (восстановлено) 247 школ, из них 101 — в самом городе. Этот процесс продолжается», — сказал Харченко.

Он отметил, что первостепенная задача в настоящий момент — восстановление социальной инфраструктуры страны. Это и школы, и больницы, и медицинские центры, и объекты энерго- и водоснабжения.

Харченко подчеркнул, что одновременно с восстановлением инфраструктуры САР Центр вместе с официальными властями и неправительственными организация оказывают благотворительную и гуманитарную помощь.