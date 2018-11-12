СМИ рассказали, как США собирались спасать население в случае ядерного удара СССР



Вашингтон, 12 ноября. Стало известно, как США собирались спасаться от ядерного удара СССР в пятидесятые годы минувшего века. Оказалось, что в стране собирались возвести целую сеть подземных бункеров, но руководство Штатов настолько перепугали масштабы спасительного проекта жизни в городах-пещерах, что они отказались от него.

Секретный план, разработанный по запросу президента США Дуайт Эйзенхауэра калифорнийским исследовательским центром RAND, опубликовало местное издание The National Interest. В документах утверждается, что такие убежища должны были спасти почти 86% американцев. Самое смешное, по мнению журналистов, что от плана решили отказаться, поскольку власти Штатов настолько ужаснули масштабы проекта, что они решили не претворять такие инициативы в жизнь.

Обозреватель NI с иронией отмечает, что от смерти с воздуха эксперта RAND собирались спасать американцев с помощью убежищ на глубине около 250 метров. При этом специалисты пошли дальше и даже регламентировали жизнь «детей Подземелья». Предполагалось, что американцы должны будут жить в строгой дисциплине военного времени, спать в огромных общих спальнях и есть в общих столовых. И все это под неусыпным контролем личного состава. Помимо этого они должны были бы обязательно заниматься спортом, причем тоже группами. Коллективным должно было быть даже мытье. Журналист NI убежден, что жители США не смогли бы жить в таких условиях.

«Американцы — что тогда, что сейчас — не кажутся подходящими кандидатами для такой жёсткой социальной структуры», — пояснил он.

Стоимость проекта также поразила журналиста. Создание сети «городов-пещер» обошлось бы примерно в половину ВВП США 1957 года. Однако на отказ от его реализации повлияла даже не эта огромная сумма. Как отмечает автор материала, все дело в том, что Эйзенхауэр понял истинные масштабы проблемы, но это настолько его напугало, что он решил отказаться от проекта. Поэтому в ответ своим экспертам он мрачно ответил: «Такую войну допускать нельзя. У нас просто не хватит бульдозеров, чтобы все тела убрать с улиц».

Постепенно гражданская оборона США предпочла двигаться по пути «пренебрежения и избегания»: людям было проще просто не думать о проблеме.