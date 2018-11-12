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Фермер, мечтавший угостить Путина сыром, победил в престижном конкурсе в Австрии

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Фермер, мечтавший угостить Путина сыром, победил в престижном конкурсе в Австрии

Москва, 12 ноября. Фермер Олег Сирота, который несколько раз пытался передать сыр своего предприятия президенту РФ Владимиру Путину, победил в престижном конкурсе в Австрии. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сыровара с победой.

Глава региона отметил, что сыроварня Сироты — единственная в России, которой удалось завоевать две золотые медали в Австрии. Воробьев отметил, что это достижение — сильная победа.

Фермер, мечтавший угостить Путина сыром, победил в престижном конкурсе в Австрии

«Пусть она вдохновит и других фермеров нашей области, ведь даже небольшие сыроварни могут стать конкурентом европейцев», — написал Андрей Воробьев на своей странице в Instagram.

Губернатор Московской области также пообещал поддержку предприятиям региона.

Напомним, Олег Сирота несколько раз пытался передать Путину продукцию своего предприятия. По его словам, охрана президента изымала сыр девять раз. На встречу в дискуссионном клубе «Валдай» Сирота сыр не взял, хотя именно там возможность передать продукцию президенту как раз таки была.

Фермер, мечтавший угостить Путина сыром, победил в престижном конкурсе в Австрии

Автор: Регина Пак
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