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Жителя Кузбасса судят за катание пристава на капоте автомобиля

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Жителя Кузбасса судят за катание пристава на капоте автомобиля

Кемерово, 12 ноября. Жителя Кемерова обвинили в насильственных действиях против лица, осуществляющего отправление правосудия за наезд на судебного пристава, сообщили в СУ СКР по Кемеровской области.

Обвиняемый препятствовал работе судебного пристава, который должен был доставить его родственницу в отдел. Женщина была лишена родительских прав и не выплачивала алименты на содержание ребенка.

Кемеровчнанин попытался увезти свою сестру, в этот момент судебный пристав догнал их автомобиль и встал на дороге. Мужчина не остановился, наехал на пристава и провез его около 5 метров на капоте.

Злоумышленник остановился, столкнул пострадавшего с капота и замахнулся, чтобы нанести удар. В этот момент коллега судебного пристава вызвал на место ЧП следственную группу. Дело о нападении передали в суд, пишет «Газета Кемерова».

Автор: Ирина Селезнева
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