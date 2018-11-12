Москва, 12 ноября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подготовила доклад, в котором говорится, что Лондон готов «к другим» отношениям с Москвой. Как рассказали в канцелярии британского лидера, в своей речи Мэй планирует вновь подчеркнуть необходимость скоординированного ответа Запада на отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Газета The Independent опубликовала выдержки из речи, в них говорится, что на банкете лорда-мэра Сити, который состоится 12 ноября, Мэй снова похвалит «международное единство перед лицом попрания Россией мировых правил», однако заявит, что Лондон готов к построению новых отношений с Москвой.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал, что «утечка не бывает случайной». Эксперт назвал цель плана Мэй заявить о готовности к «другим» отношениям с РФ. По его словам, такие данные публикуются ради пиара, рекламы и медийного раскручивания.

«По сути, подобного рода утечку можно расценивать как шантаж: мы будем делать предложения, от которых вы откажетесь, но которые послужат для раскручивания скандала на протухшей основе», — подчеркнул эксперт.

Как пишет RT, Безпалько подчеркнул, что британский премьер апеллирует к внешнеполитическим аспектам, чтобы отвлечь население от проблем внутри государства. Он напомнил, что в Великобритании разгораются скандалы, связанные с «экономическими неурядицами» и проблемами с мигрантами. Кроме того, все больше ощущается раскол среди британцев по вопросам Brexit.

В июне Мэй заявила о необходимости конструктивного диалога между Россией и НАТО. По ее словам, Великобритания выступает против «злонамеренной деятельности России», а также настаивает на соблюдении норм международного права. Она также добавила, что Лондон привержен подходу НАТО к сдерживанию и обороне, который предполагает регулярный и конструктивный диалог альянса с Россией.

Напомним, в начале марта отношения между Россией и Великобританией резко ухудшились из-за инцидента с отравлением полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери. Власти Британии возложили ответственность за отравление Скрипаля на Россию. Москва опровергла обвинения Лондона, потребовав предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым были отравлены Скрипали, однако власти Великобритании отказываются предоставить к ним доступ.

МИД РФ указал на признаки причастности к отравлению Скрипаля британских спецслужб. В Москве обратили внимание, что власти Британии не способны обеспечить безопасность российских граждан на своей территории. Кроме того, британские власти пренебрегают «всеми нормами международного права, этики и просто здравого смысла».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что клиническая картина Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери больше соответствует отравлению веществом BZ, но эта информация не была учтена.

Сергей Лавров прокомментировал работу швейцарской лаборатории, которая работала над делом об отравлении Скрипалей. Министр подчеркнул, что сотрудники лаборатории — профессионалы, которые дорожат своей репутацией. Они направили итоговый отчет в ОЗХО. По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ (БиЗет) и его прекурсора относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия