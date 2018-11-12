МИД РФ заявил о затягивании Афганистаном переговоров в московском формате

Кабул, 12 ноября. Официальный Кабул затягивает проведение переговоров в московском формате между сторонами конфликта в Афганистане. Об этом заявил специальный представитель президент России по Афганистану Замир Кабулов в ходе пресс-конференции.

По словам Кабулова, официальное правительство Афганистана препятствует проведению встречи с представителями радикального движения «Талибан»1 (организация запрещена в РФ), выдвигая невыполнимые условия. Тем не менее, встреча сторон в Москве, прошедшая за закрытыми дверями, стала прорывом и первым шагом на пути к дальнейшим полноформатным переговорам, так как на ней присутствовали талибы. Кроме того, Кабулов подчеркнул, что обе стороны афганского конфликта выступили резко против ИГ1 (организация запрещена в России).

Напомним, встреча московского формата по Афганистану прошла 9 ноября в закрытом формате в Москве.

1 Организация запрещена на территории РФ.