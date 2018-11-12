Сирия: корреспондент ФАН узнал, как молодые арабы бегут из Хасаки из-за курдов

Дамаск, 12 ноября. Молодежь сирийской провинции Хасака вынуждена мигрировать из родного региона из-за действий курдов. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В данный момент на северо-востоке САР начинается новая волна миграции сирийского народа из-за активизации вербовки курдов. Большинство молодых арабов не желает воевать в рядах курдских ополченцев, которые просто не оставляют им выбора.

В интервью корреспонденту ФАН исследователь Фейсал аль-Азаб, проживающий в провинции Хасака, заявил, что поток молодых людей, покидающих провинцию растет с каждым днем. Это негативно сказывается на ситуации в регионе. По словам эксперта, основная причина миграции сирийской молодежи связана с тем, что курдские подразделения вынуждают их участвовать в боях. В случае, если молодые люди отказываются служить, курды совершают налеты на их дома, арестовывают их и вербуют в насильственном порядке. Давление, которое постоянно оказывается в регионе, вынуждает сирийцев перемещаться в более безопасные районы Сирии.

«Самая главная причина эмиграции в восточных провинциях, в том числе тут в провинции Хасака, это политика местных советов самоуправления, которые арестовывают молодых людей, отправляют их на фронт. Сирийские парни так не привыкли, это против виденья сирийских властей», — подчеркнул он.

По словам главы управления культуры в провинции Хасака Абдулы Рахман аль-Сайида, принудительная воинская повинность отрицательно сказывается на жизни молодых людей во всех отношениях, особенно, с учетом того, что им приходится спасаться бегством, оставлять свои рабочие места и бросать целые семьи.

Большинство новобранцев, которые согласились воевать за курдов, были убиты на поле боя по причине того, что не имели достаточной подготовки.