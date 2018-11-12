Утвержден список финалистов конкурса «Великие имена России»

Москва, 12 ноября. В понедельник, 12 ноября начался финальный этап конкурса «Великие имена России», на котором россияне проголосуют и выберут выдающихся людей, чьими именами назовут 47 крупных аэропортов в 45 российских городах. Финальный список имен, которые войдут в шорт-лист голосования по проекту, на данный момент полностью сформирован.

Для присвоения имен аэропортам были предложены выдающиеся личности, которые внесли значимый вклад в развитие и становление России. Главное условие — выдающийся деятель также должен быть исторически связан с тем городом, где будет носить его имя аэропорт.

Аэропортам будут присвоены имена великих поэтов, музыкантов, художников, врачей, религиозных и политических деятелей, учителей, полководцев. В шорт-листе есть и современные имена — Илья Лагутенко, Сергей Шнуров, Егор Летов.

Со списком можно ознакомиться на сайте конкурса.