Будем общаться жестами или азбукой Морзе: украинцы отреагировали на запрет русского языка в регионах

За последний месяц с подачи активистов крайне правых местных партий и общественных движений сразу в трех областях Украины был введен мораторий на использование «русскоязычного культурного продукта». Отныне к административной и даже уголовной ответственности могут быть привлечены не только руководители телевизионных студий и радиостанций, «наполняющих эфир москальским контентом», но и рядовые граждане, общающиеся по-русски в общественных местах.

В данный момент соответствующие санкции вступили в силу во Львовской, Тернопольской и Житомирской областях. Как ожидается, упомянутые ограничения ждут жителей Чернигова, Черкасс и даже Сум. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Василий Владимирович, который в течение последних десяти лет водил рейсовый автобус в Сумской области, лишился работы, по его собственным словам, «из-за глупости». Причем глупости чиновников. Василия Владимировича обвинили в том, что на одном из маршрутов он сначала громко включил песню одного из популярных российских исполнителей, а затем так же громко в течение длительного времени разговаривал по мобильному телефону с супругой.

Несмотря на то что «инцидент» имел место на временной стоянке, когда большинство пассажиров покинули салон, среди оставшихся в автобусе лиц нашлись «сознательные граждане», доложившие директору автотранспортного предприятия о недопустимом поведении шофера.

«Но ведь у нас еще не принимали законов о «языке» (речь идет о региональном положении, запрещающем использование русского языка. — Прим. ФАН). Значит, кто-то из местных активистов хочет «примазаться» к Тернополю и Львову. Выборы на носу», — сказал буквально следующее теперь уже уволенный водитель в доверительной беседе с корреспондентом ФАН.

Любопытно, что к своему бывшему работодателю шофер претензий не имеет.

«Я-то могу податься на заработки или в Россию, или в Польшу, а у директора здесь бизнес, — сказал он. — Хотя те, кто сейчас ходит с факелами, и те, кто их покрывает в исполкомах, рано или поздно этот бизнес присвоят».

Несмотря на то что в большинстве украинских регионов так называемые «языковые положения» пока не приняты, а там, где они были одобрены, — не являются обязательными для исполнения, как независимые эксперты, так и обыватели утверждают, что Украину «захлестнула новая истерия».

Например, в небольшом городке под Черниговом люди в камуфляжной форме с шевронами одного из «добровольческих батальонов АТО» выпроводили из караоке-клуба посетителя, вознамерившегося спеть песню из популярного советского фильма «Высота». А в Харьковской области неизвестные расстроили свадебное застолье только из-за того, что тамада общался исключительно по-русски и отвечал на вопросы украиноязычных гостей, «коверкая мову».

«Сейчас трудно сказать, к чему может привести подобная ситуация, — сказала ФАН социальный психолог Елена Мильто. — Нет никаких сомнений, что органы государственной власти на местах будут и в дальнейшем принимать позицию активного националистического меньшинства, которое, впрочем, в обозримом будущем превратится в большинство. Но пока запрет русского языка, на котором говорят более половины жителей Украины, не приобрел тотального характера, у граждан есть право отстаивать свое право говорить и думать по-русски».

С подобным мнением согласны и независимые эксперты.

«Запрет русского языка — это очередное проявление местечкового национализма, — сказал журналистам в Киеве руководитель аналитического центра «Третий сектор» политолог Андрей Золотарев. — Я думаю, такое решение будет опротестовано в Административном суде, потому что депутаты вышли за пределы своих полномочий».

На случай, если указанные решения опротестованы не будут, у русскоязычных украинцев есть собственные «методы противостояния системе».

«Достану из подвала старый приемник и начну слушать российские радиостанции, а если нужно — найду передатчик и буду общаться азбукой Морзе», — несколько пафосно заявил на интернет-форуме один из пользователей Всемирной паутины, намекая на то, что большинство информационных ресурсов РФ сегодня момент на Украине недоступны. Ему вторят другие граждане, обещающие в случае необходимости выучить язык жестов.

Правда, представители последней категории «несогласных» грозятся властям поначалу выучить неприличные жесты.