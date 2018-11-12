Совет с политическим намерением: информацию о «русском шпионе» мог дать Вене Лондон

Вена, 12 ноября. Информацию об отставном австрийском офицере, который мог «шпионить» в пользу России, Вена, вполне вероятно, получила от Лондона. Великобритания могла передать эту информацию, руководствуясь собственными интересами, пишет газета Kleine Zeitung со ссылкой на источник.

Ранее австрийские СМИ сообщали, что данные о якобы имеющей место разведдеятельности австрийца Вена могла получить от немецких спецслужб. Однако собеседник Kleine Zeitung считает, что информация поступила от Лондона. Этакий совет с политическим намерением: Великобритания заинтересована в том, чтобы отдалить Вену от Москвы. Австрия, в отличие от других стран, избрала «слишком мягкий» курс в отношениях с Россией. И это не нравится многим европейским странам.

«Британцы многие годы находятся в постоянной вражде с российскими спецслужбами», — пишет газета.

Если говорить о «деле Скрипалей», то Австрия выбрала более нейтральный курс, решив не высылать российских дипломатов по примеру Великобритании. Вена «всегда была на тормозе», если речь шла о резких действиях в отношениях Европы и Москвы.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник страны подозревается в шпионаже в пользу России. Из-за вспыхнувшего скандала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Россию. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником. Посол Австрии был вызван в МИД РФ.