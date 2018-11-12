Центробанк назвал лидеров на рынке теневой обналички

Москва, 12 ноября. Центробанк впервые раскрыл информацию о том, какие отрасли российской экономики являются лидерами теневого финансового рынка. Данные размещены на сайте регулятора.

Согласно данным Банка России, по итогам первых шести месяцев 2018 года в лидерах на рынке обналички оказалась отрасль оптово-розничной торговли (33%) и строительства (30%). При этом специалисты Центробанка уточнили, что большую часть спроса в торговле формирует направление строительных и промышленных товаров (20%) и товаров народного потребления (13%).

Как пишет РБК, лидером среди потребителей теневых услуг оказался сектор услуг. Напомним, теневыми финансовыми услугами регулятор называет финансовые операции, которые направлены на обналичивание средств, либо их вывод за рубеж по фиктивным основаниям. Запретные действия проводят, чтобы уклониться от уплаты налогов, либо легализовать преступный доход.