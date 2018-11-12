Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Центробанк назвал лидеров на рынке теневой обналички

161
0 Оставить комментарий

Центробанк назвал лидеров на рынке теневой обналички

Москва, 12 ноября. Центробанк впервые раскрыл информацию о том, какие отрасли российской экономики являются лидерами теневого финансового рынка. Данные размещены на сайте регулятора.

Согласно данным Банка России, по итогам первых шести месяцев 2018 года в лидерах на рынке обналички оказалась отрасль оптово-розничной торговли (33%) и строительства (30%). При этом специалисты Центробанка уточнили, что большую часть спроса в торговле формирует направление строительных и промышленных товаров (20%) и товаров народного потребления (13%).

Как пишет РБК, лидером среди потребителей теневых услуг оказался сектор услуг. Напомним, теневыми финансовыми услугами регулятор называет финансовые операции, которые направлены на обналичивание средств, либо их вывод за рубеж по фиктивным основаниям. Запретные действия проводят, чтобы уклониться от уплаты налогов, либо легализовать преступный доход.

Центробанк назвал лидеров на рынке теневой обналички

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.