Чтобы сохраниться, ЕС должен меняться: эксперт объяснил поджог флага Евросоюза в Польше

В Польше участники националистической организации сожгли флаг Европейского союза во время шествия в честь столетия независимости страны. Активисты сопровождали свои действия криками: «Долой Европейский союз!» Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В марше приняли участие более 200 тысяч человек, написал глава МВД Иоахим Бруджиньский в своем микроблоге на Twitter. В том числе президент страны Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий.

В последние годы во время марша независимости в Варшаве постоянно происходили беспорядки. В центре столицы дежурство несут усиленные патрули силовиков, движение колонны регулирует военная жандармерия. В толпе взрываются петарды и появляются горящие файеры.

Против брюссельского диктата

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН отметил, что сожжение флага Европейского союза — это демонстрация отрицательного отношения не к Европе как таковой, к которой Польша, несомненно, относится, но отрицание того, что националисты называют «брюссельским диктатом». Под диктатом подразумевается, в частности, все более настойчивое требование участвовать в общеевропейском перераспределении беженцев и экономических мигрантов из мусульманских стран.

«Кроме того, Брюссель у европейских правых ассоциируется с ограничением или даже ликвидацией национального суверенитета, с передачей прав на ведение внешней и даже внутренней политики наднациональным органам, представляющим не польские интересы, но интересы мировых финансовых элит, не заботящихся о собственных народах. Польша — государство национальное и националистическое, идеи интернационализма или мультикультурализма там не пользуются большой популярностью. Даже левые политические силы страны, которые в более западных государствах ЕС выступают с либеральных позиций в отношении инокультурной миграции или ислама, в Польше в той или иной степени националистичны», — пояснил Станислав Бышок.

По словам эксперта, национальный суверенитет является той ценностью, которая транслируется полякам, начиная со школьной скамьи. День независимости — ключевой государственный праздник сродни Дню Победы в России. Участие националистов в маршах по случаю Дня независимости в Польше — обычное дело. Когда леволиберальные критики из более «мультикультурных» стран говорят о недопустимости таких акций, польские власти отвечают просто: «А почему нет?» И действительно, другого ответа быть не может.

«Сама история Польши последних столетий интерпретируется как цепь национально-освободительных движений, направленных против агрессивных соседей как с востока, так и с запада. Нынешние непростые отношения между Варшавой и Брюсселем вполне удачно вписываются в этот нарратив. Евроскептические тенденции, пусть и в мягкой форме, характерны и для партнеров Польши по Вышеградской группе — Венгрии, Чехии и Словакии. Парадоксально, кстати, что сама группа была создана после роспуска Организации Варшавского договора для совместной интеграции в общеевропейские структуры», — добавил Станислав Бышок.

«Оковы» от Брюсселя

По словам эксперта, сами государства Центральной и Восточной Европы были в 1990-е и 2000-е годы самыми еврооптимистичными из всех. Действительно, та же Польша получает большие дотации из общеевропейского бюджета. Вместе с тем, когда объединенная Европа начинает требовать от «вышеградцев» принять на своей территории инокультурных мигрантов или изменить свое законодательство в соответствии с требованиями Брюсселя, это воспринимается в штыки. «Мы не для того освободились от оков коммунистической Москвы, чтобы получить новые оковы от Брюсселя» — такова общая позиция руководителей «Вышеградской четверки».