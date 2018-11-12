Экс-президент Мадагаскара Раджолина лидирует на выборах после обработки 42,45% голосов

Антананариву, 12 ноября. Бывший президент Мадагаскара, кандидат от партии «Молодых решительных малагасийцев» Андри Раджолина набирает 39,29% голосов после обработки данных с 42,45% избирательных участков.

Выборы в стране прошли 7 ноября. Самый молодой из 36 кандидатов на пост президента страны Раджолина опережает конкурентов. На втором месте расположился еще один экс-президент Мадагаскара – Марк Равалуманану с 36,68% голосов. Нынешний глава государства Эри Радзаунаримампианину набирает 7,6% голосов.

Попытки Радзаунаримампианину провести избирательную реформу в стране вызвали недовольства со стороны населения, что привело к трем месяцам протестов и вооруженных столкновений.

Наблюдатели ЕС на выборах в Мадагаскаре заявили, что малагасийцы проголосовали в мирной обстановке за укрепление демократии. Наблюдатели отметили, что имели место некоторые диспропорции и «аномалии» до голосования, однако на результат выборов они не повлияли.

По итогам первого тура голосования будет принято решение о проведении второго тура. Если ни один кандидат на пост президента страны не наберет более половины голосов, то будет объявлен второй тур с участием двух кандидатов.