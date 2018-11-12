Киев пригрозил уголовными делами организаторам выборов в ДНР и ЛНР

Киев, 12 ноября. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что выборы в республиках Донбасса — ДНР и ЛНР — подрывают государственный суверенитет Украины. По его мнению, против организаторов «недействительных» выборов должны быть возбуждены уголовные дела.

«Относительно людей, которые обеспечивали с технической точки зрения проведение этого шоу, я думаю, будут открыты уголовные дела, но по какой мотивации я не знаю», — сказал Тука в интервью телеканалу «112 Украина».

Он отметил, выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, являющиеся, по его мнению, «посягательством на территориальную целостность», являются фактическим выходом из минского процесса.

Напомним, выборы глав и депутатов Народного совета 11 ноября 2018 года одновременно прошли в Донецкой и Луганской народных республиках. Как заявили в Кремле, выборы не идут вразрез с минскими договоренностями. Присутствующие на выборах международные наблюдатели отметили, что они прошли на высоком уровне и без нарушений. По их словам, организаторы выборов сделали все, чтобы процесс соответствовал международным стандартам.