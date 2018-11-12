Во всем мире на Бе-200 положили глаз: эксперт оценил плюсы российского самолета в тушении пожаров

Соединенным Штатам Америки, которые в последнее время серьезно страдают от лесных пожаров, посоветовали, как справиться с ситуацией. Российские самолеты-амфибии Бе-200 помогли бы американцам в борьбе с огнем, передает Asia Times.

Гонконгское издание отмечает, что Вашингтон, несмотря на лидерские позиции в области авиастроения, никогда не занимался производством летательных аппаратов, предназначенных для тушения пожаров. В данной отрасли первое место занимает Россия, у которой имеются специальные самолеты.

Как отметил в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, Бе-200 — уникальный самолет, не имеющий аналогов во всем мире. В первую очередь это связано со скоростью, которую может развивать аппарат, когда необходимо в кратчайшие сроки ликвидировать очаг возгорания.

«Еще со времен СССР мы активно занимались созданием самолетов для тушения пожаров. Наш самолет Бе-200 часто демонстрировали на выставках. В последние годы мы занимаемся модернизацией этого летательного аппарата. Теперь западные эксперты говорят, что его отличает скорость. Но самолет имеет и другие не менее важные плюсы. Что такое скорость? Это когда он выбрасывает из своего брюха десятки тонн воды на источник огня, быстро добирается к водоему, черпает воду и возвращается обратно. Нет больше в мире самолета, который набирал бы гигантское количество жидкости в свое брюхо», — разъяснил собеседник ФАН.

Эксперт подчеркнул, что в мире рассматриваются различные способы борьбы с огнем: и профилактика пожаров, и использование химических растворов, однако в этом деле нет равных отечественному Бе-200.

«Мир страдает от огромного числа пожаров, власти зарубежных стран задумываются о способах борьбы с огнем. Самолет-огнеборец, прежде всего российский Бе-200, находится в центре решения этой проблемы. Наши конструкторы давно предлагали расширить линейку этих самолетов, в последнее время власти обращают внимание на увеличение их производства для экспорта. Разрабатываются новые двигатели и более совершенные варианты Бе-200, которые могут перевозить еще больше воды. Многие страны положили глаз на этот аппарат, и уже даже есть заказы», — добавил военный эксперт.

Вашингтон мог бы спасти леса и города от пожаров, если бы использовал российские самолеты, подтвердил Виктор Баранец. По мнению эксперта, Россия смогла бы предоставить США Бе-200, если это потребуется.

«Говоря об Америке, которая является «чемпионом мира» по количеству грандиозных пожаров, мысль о том, что Бе-200 мог бы ей сильно пригодиться, имеет место. Самолет серьезно помог бы американцам в борьбе с огнем, который разрушает целые города, национальные парки. Пожары — очень серьезная беда США. Думаю, если Вашингтону понадобятся Бе-200, то Россия никогда не откажет. Наоборот, разработчики будут рады, что появятся новые заказы, а позиции Москвы на этом фланге самолетостроения еще больше окрепнут», — заключил военный эксперт в беседе с ФАН.

Напомним, в минувший четверг на севере Калифорнии начался лесной пожар Camp. По последним данным, огонь охватил более 42 тысяч гектаров и уничтожил почти семь тысяч построек, став самым разрушительным в истории штата. В результате пожара погибли 25 человек, а город Парадайс был полностью уничтожен.