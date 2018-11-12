Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинции Алеппо

Москва, 12 ноября. Российские наблюдатели в Сирийской Арабской Республике насчитали три случая нарушения перемирия за прошедшие сутки, турецкие коллеги не зафиксировали случаев стрельбы. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным, представленным в информационном бюллетене российского военного ведомства о ходе выполнения меморандума о создании зон деэскалации, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии зафиксировала три случая стрельбы в сирийской провинции Алеппо.

Напомним, ранее сообщалось, что представители российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии доставили около двух тонн продовольствия беженцам в провинции Дамаск.