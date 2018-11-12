Boeing-737 с 178 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Норильске

Красноярск, 12 ноября. Красноярский следственный отдел на транспорте проводит проверку по факту аварийной посадки в аэропорту Норильска самолета Boeing-737-800. Об этом рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Отмечается, что инцидент произошел с самолетом авиакомпании NordStar 12 ноября около 06.20 по местному времени (в Москве в это время было 02.20). Boeing летел из московского аэропорта Домодедово в Норильск. При заходе на посадку сработал датчик выпуска закрылков, из-за чего самолет с пассажирами совершил аварийную посадку в аэропорту Норильска.

На борту воздушного судна находились 178 пассажиров, среди которых 26 детей, и семь членов экипажа. Как передает «МИР 24», при аварийной посадке никто не пострадал. Обратный рейс в Москву перенесен на два часа.