Луганск, 12 ноября. Леонид Пасечник лидирует на выборах главы ЛНР. Об этом после обработки 96% бюллетеней сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Елена Кравченко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Центральная избирательная комиссия доводит до сведения избирателей, что явка на выборах составила 77% от общего числа голосующих. На 9.00 утра обработано 96% бюллетеней», — сказала Кравченко.

По последней информации, за Пасечника проголосовали 68,4% избирателей.

«За кандидата на пост главы ЛНР Олега Коваля проголосовало 16,57% избирателей, за Людмилу Руснак — 5,84%, за Наталью Сергун — 7,89%. Недействительными признаны 1,3% бюллетеней», — отметила Кравченко.

Также подведены предварительные итоги на выборах депутатов Народного Совета ЛНР. По данным из обработанных бюллетеней, за кандидатов в депутаты от общественного движения «Луганский экономический союз» проголосовали 25,16% избирателей. За список кандидатов от общественного движения «Мир Луганщине» проголосовало 74,13% избирателей Луганской Народной Республики.

«Недействительными признаны 0,71% бюллетеней», — добавила Кравченко.

Она отметила, что самая высокая явка по результатам обработанной информации зафиксирована в прифронтовых населенных пунктах.