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Замглавы МИД РФ подтвердил приверженность мирному урегулированию в Ливии

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Замглавы МИД РФ подтвердил приверженность мирному урегулированию в Ливии

Москва, 12 ноября. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на встрече с председателем Высшего государственного совета Ливии Халедом Мишри в Палермо подтвердил приверженность Москвы национальному диалогу по проблеме урегулирования. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В ходе беседы в преддверии международной «Конференции для Ливии» Богданов и Мишри обменялись мнениями по поводу нормализации в Ливии. Представитель МИД РФ подтвердил, что российская сторона привержена позиции нацдиалога для обеспечения единства, территориальной целостности и государственного суверенитета Ливии.

Напомним, в Палермо состоялась конференция, посвященная урегулированию в Ливии. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. Также участие в конференции принял спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе.

Автор: Софья Куликова
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