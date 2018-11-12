Замглавы МИД РФ подтвердил приверженность мирному урегулированию в Ливии

Москва, 12 ноября. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на встрече с председателем Высшего государственного совета Ливии Халедом Мишри в Палермо подтвердил приверженность Москвы национальному диалогу по проблеме урегулирования. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В ходе беседы в преддверии международной «Конференции для Ливии» Богданов и Мишри обменялись мнениями по поводу нормализации в Ливии. Представитель МИД РФ подтвердил, что российская сторона привержена позиции нацдиалога для обеспечения единства, территориальной целостности и государственного суверенитета Ливии.

Напомним, в Палермо состоялась конференция, посвященная урегулированию в Ливии. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. Также участие в конференции принял спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе.