ГИБДД планирует увеличить штраф за опасное вождение

Москва, 12 ноября. Госавтоинспекция внесла в Госдуму законопроект, согласно которому штраф за опасное вождение на дорогах может вырасти до 5 тысяч рублей. Об этом рассказал глава ГИБДД Михаил Черников.

По словам Черникова, законопроект предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях за опасное вождение. Запрет на создание опасности на дорогах был введен в 2016 году.

«Предполагаемая административная ответственность — штраф в размере 5 тысяч рублей», — заявил Черников в комментарии ТАСС.

Глава ведомства также добавил, что в Госдуму внесли законопроекты о безопасности на дорогах и другие ведомства. Черников рассказал, что Минтранс предложил увеличить штраф до 5 тысяч рублей за нарушение правил перехода через железнодорожные пути.