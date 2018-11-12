Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Украинская армия обстреляла ДНР в день выборов

79
0 Оставить комментарий

Украинская армия обстреляла ДНР в день выборов

Донецк, 12 ноября. В день проведения выборов в Донецкой народной республике украинские военные не прекратили проводить обстрелы территории ДНР. По словам представителя республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ нарушили перемирие в Донбассе семь раз.

Согласно приведенным данным, украинская армия применила минометы, гранатометы, вооружение боевой машины пехоты, а также стрелковое оружие. Два дома на окраине Горловки получили повреждение.

«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 27 единиц», — отметил представитель ДНР в СЦКК.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ВСУ открыли огонь по едва проголосовавшему Зайцево.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.