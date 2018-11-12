«Россию не надо бояться»: в Госдуме предложили оригинально ответить на санкции США

Москва, 12 ноября. Россия должна асимметрично и оригинально реагировать на санкции США, разрушая стереотипные представления жителей Запада о стране. С такой инициативой выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов от фракции ЛДПР. В ответ на новые американские санкции депутаты предложили ввести систему электронных виз для иностранцев.

Парламентарии отметили, что России не обязательно действовать по принципу полной зеркальности, реагируя на ограничения со стороны США и Европы. Можно, наоборот, придерживаться принципа полной открытости и упростить для иностранных граждан процедуру получения визы.

«Совершенно незачем заставлять потенциальных туристов собирать кучу никому не нужных бумажек, которые никак не подтверждают чью-либо благонадежность. При этом за РФ сохраняется право нежелательным гражданам отказать в электронной визе», — говорится в обращении Лебедева и Нилова, пишет KP.Ru.

Процедуру предлагают проводить следующим образом: иностранец, желающий посетить РФ, должен оформить электронную заявку, и уже через несколько дней он получит разрешение на въезд. Депутаты напомнили, что Россия уже ввела электронные визы для граждан нескольких стран. Правда, список пока невелик, и с помощью такого документа можно въехать в РФ только через порты.

Лебедев и Нилов отметили, что проведение Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году и «паспорта болельщиков» показали на практике, что вопросы миграционной безопасности можно решить и «без кучи справок», необходимых для получения простой визы.

Предлагаемая мера, считают депутаты, позволит иностранцам взглянуть на Россию «не через призму русофобской пропаганды» и составить собственное мнение о стране. Помимо того, что приток туристов позитивно скажется на экономике, он будет иметь еще и политический эффект.

«Европейцы увидят, что Россию не надо бояться, мы не хотим их завоевать, нам и дома хорошо. Туристы, побывавшие в России, наверняка будут со скепсисом читать пропаганду о том, что Россия — это якобы «страна-агрессор», которая «хочет захватить весь мир», — отметили депутаты.

Игорь Лебедев и Ярослав Нилов планируют направить свое предложение в министерство иностранных дел РФ.

Напомним, 8 ноября в силу вступил второй пакет санкций со стороны США в отношении России. Под ограничения попали три крымских санатория и компания «Южный проект», принадлежащая банку «Россия». Всего в списке девять организаций.