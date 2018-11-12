«Первый фронт противодействия США»: в Совфеде оценили идею Франции сделать из Европы «империю»
Министр финансов Франции Брюно ле Мэр призвал сделать Европу «империей», которая будет похожа на Соединенные Штаты и Китай. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
По его мнению, эта «империя» должна быть миролюбивой державой, которая основывается на принципах правового государства.
«Европа больше не должна страшиться того, чтобы пускать в ход свою власть», — заявил министр.
При этом Брюно ле Мэр сделал акцент на том, что Европейский союз необходимо защитить от «незаконных» американских санкций в отношении Тегерана и «встать на пути у правительства Дональда Трампа».
«Здесь речь идет о том, чтобы четко сказать США: мы являемся суверенным континентом, и мы решаем самостоятельно, с кем вести торговлю», — добавил ле Мэр.
Восстановление суверенитета
Сенатор, член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал заявление Брюно ле Мэра.
«Франция пока не берет на себя такую миссию — возглавить в Европе антиамериканский тренд. Но то, что Макрон начал демонстрировать стремление к восстановлению суверенитета Франции, призывает к этому своих коллег из Европейского союза, совершенно очевидно.
И его последнее выступление, связанное и с поддержкой Ирана, и с созданием европейской армии, говорит о том, что Европа начинает задумываться о восстановлении своего суверенитета. Макрон только озвучивает это», — пояснил Игорь Морозов.
Поэтому, по мнению сенатора, эта тенденция будет только набирать силу. Через два-три года мы увидим первые ростки этой политики.
«Начнется реальное движение по восстановлению суверенитета Европы с поддержки европейских компаний, которые сотрудничают с Ираном. И это будет первый фронт противодействия санкциям США. Каким он будет, как Европейский союз сможет преодолевать и сопротивляться вторичным санкциям, которые должны затронуть, по замыслу Вашингтона, европейские компании, покажет время.
Но мы видим готовность Европы приступить к выработке своей собственной позиции по таким ключевым вопросам, как совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе», — заключил Игорь Морозов.