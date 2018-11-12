«Первый фронт противодействия США»: в Совфеде оценили идею Франции сделать из Европы «империю»

Министр финансов Франции Брюно ле Мэр призвал сделать Европу «империей», которая будет похожа на Соединенные Штаты и Китай. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По его мнению, эта «империя» должна быть миролюбивой державой, которая основывается на принципах правового государства.

«Европа больше не должна страшиться того, чтобы пускать в ход свою власть», — заявил министр.

При этом Брюно ле Мэр сделал акцент на том, что Европейский союз необходимо защитить от «незаконных» американских санкций в отношении Тегерана и «встать на пути у правительства Дональда Трампа».

«Здесь речь идет о том, чтобы четко сказать США: мы являемся суверенным континентом, и мы решаем самостоятельно, с кем вести торговлю», — добавил ле Мэр.

Восстановление суверенитета

Сенатор, член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал заявление Брюно ле Мэра.

«Франция пока не берет на себя такую миссию — возглавить в Европе антиамериканский тренд. Но то, что Макрон начал демонстрировать стремление к восстановлению суверенитета Франции, призывает к этому своих коллег из Европейского союза, совершенно очевидно. И его последнее выступление, связанное и с поддержкой Ирана, и с созданием европейской армии, говорит о том, что Европа начинает задумываться о восстановлении своего суверенитета. Макрон только озвучивает это», — пояснил Игорь Морозов.

Поэтому, по мнению сенатора, эта тенденция будет только набирать силу. Через два-три года мы увидим первые ростки этой политики.