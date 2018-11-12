Строители возвели все опоры железнодорожной части Крымского моста

Симферополь, 12 ноября. Председатель совета директоров «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг сообщил о возведении всех опор железнодорожной части моста через Керченский пролив.

«Завершен один из, я считаю, главных этапов — мы установили все так называемые опоры, их всего 595 на мосту (307 из них приходится на ж/д часть)», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, это является очень сложным процессом, для которого характерны сложнейшие условия, такие как сейсмика, мощные ветра.

Напомним, ранее железнодорожная арка Крымского моста была соединена с первым пролетом со стороны Керчи.

Крымский мост — транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Таманский и Керченский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Он считается самым длинным мостом в Европе.

Автодорожный мост был открыт в 2018 году. Сдача железнодорожного моста ожидается в 2019 году.

Ранее сообщалось, что более 287 тысяч автомобилистов воспользовались переправой через Керченский пролив в октябре текущего года.