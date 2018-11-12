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В России грузовикам разрешили ездить на летней резине круглый год

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В России грузовикам разрешили ездить на летней резине круглый год

Москва, 12 ноября. В России ввели новый для Таможенного союза технический регламент о безопасности колесных транспортных средств. Документ вступил в силу 11 ноября.

Согласно новым правилам, грузовые автомобили и автобусы могут круглый год ездить на летней резине. Решение о поправках в техническом регламенте «О безопасности колесных транспортных средств» было принято еще в феврале. Их одобрил Совет Евразийской экономической комиссии.

Ранее использовать транспортные средства без соответствующей сезону резины запрещалось. Отмечается, что изменения в законодательство приняли для безопасности колесных грузовиков. При этом водители легковых автомобилей так и обязаны менять зимнюю и летнюю резину с приходом соответствующих сезонов.

Также в регламенте прописано, что грузовики должны использовать цепи, обеспечивающие противоскольжение большегрузных автомобилей.

В России грузовикам разрешили ездить на летней резине круглый год

Автор: Алия Садыкова
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