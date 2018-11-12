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ЦИК ДНР: Пушилин набирает 60,9% голосов после обработки 97,52% бюллетеней

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ЦИК ДНР: Пушилин набирает 60,9% голосов после обработки 97,52% бюллетеней

Донецк, 12 ноября. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин получил 60,9% голосов на выборах главы республики после обработки 97,52% бюллетеней. Об этом сообщает председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

«Обработаны 97,52% бюллетеней с 385 избирательных комиссий», — заявила глава ЦИК ДНР.

На втором месте по количеству набранных голосов оказался Храменков Роман с 14,1% голосов, третье место занимает Елена Шишкина с 9,2% голосов, затем следуют Роман Евстифеев с 7,8% голосов и Владимир Медведев с 6,4% голосов.

Напомним, выборы главы ДНР прошли накануне, 11 ноября. По словам главы ЦИК ДНР, явка на выборах составила 80,1%. На выборы пришли 1,6 млн человек.
 

Автор: Софья Куликова
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