Японка зарезала военного США из-за неразделенной любви

Токио, 12 ноября. 27-летняя жительница Японии задержана по подозрению в убийстве военного США. Американский сержант-майор был приписан к базе США в Екоте.

По данным телекомпании NHK, перед убийством 35-летний военный предложил девушке расстаться. Как рассказала подозреваемая, именно это подтолкнуло ее зарезать возлюбленного. После убийства она собиралась покончить с собой. Тело военного обнаружено в квартире подозреваемой. По данным судебно-медицинской экспертизы, он скончался от потери крови. Подозреваемая задержана и призналась в убийстве.

Как пишут СМИ, за несколько дней до преступления японка получила предостережение от полиции в связи с «бурным выяснением отношений». Сотрудники правоохранительных органов попросили девушку держаться подальше от американца.