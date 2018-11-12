Москва, 12 ноября. Госавтоинспекция планирует достичь нулевой смертности на российских дорогах к 2030 году. Об этом рассказал глава ГИБДД Михаил Черников.

По словам Черникова, президент РФ Владимир Путин поставил новые ответственные задачи. При сотрудничестве с другими ведомствами будет реализован проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На основе этого проекта, добавил глава ГИБДД, будет создан механизм, который позволит достичь к 2030 году нулевой смертности.

К 2024 году смертность на российских дорогах должна быть снижена в 3,5 раза, а к 2030 году количество жертв в авариях должно достигнуть нулевого показателя. Также глава ГИБДД сообщил в комментарии ТАСС о том, что представители ведомства принимали участие в семинаре, посвященном шведскому проекту «Vision Zero». Реализация проекта нулевой смертности в европейских странах стала полезным опытом для России.