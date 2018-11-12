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Стало известно, когда Samsung выпустит смартфон с гибким экраном

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Стало известно, когда Samsung выпустит смартфон с гибким экраном

Сеул, 12 ноября. Южнокорейский производитель Samsung Electronics планирует начать продажи смартфона с гибким экраном весной 2019 года. Речь идет о модели Galaxy F, сообщает агентство «Ренхап».

По информации источников, смартфон Galaxy S10 презентуют в феврале 2019 года, а месяцем позже — модели Galaxy F и еще одну версию S10, которая будет поддерживать мобильную сеть пятого поколения. По неофициальным данным, презентация гаджета с гибким экраном пройдет в рамках международной выставки Mobile World Congress. Старт продаж Galaxy F запланирован на март 2019 года.

В компании Samsung Electronics сообщали, что планируется выпустить не менее одного миллиона экземпляров Galaxy F. Цена новинки может составить около 1,8 тысячи долларов.

Автор: Регина Пак
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