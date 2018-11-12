Донбасс: украинские силовики обстреляли Лозовое и Желобок в ЛНР

Луганск, 12 ноября. Украинские силовики за сутки два раза нарушили режим прекращения огня в Луганской народной республике. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что под огонь попали Лозовое и Желобок. Украинские военные применили минометы и крупнокалиберное оружие. Напомним, очередная договоренность о прекращении огня вступила в силу в Донбассе 29 августа. «Школьное» перемирие было введено из-за начала учебного года в республиках Донбасса, однако украинская сторона регулярно продолжает обстреливать населенные пункты.

Киев начал военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик в апреле 2014 года, когда они заявили о своей независимости. Они сделали это после государственного переворота на Украине. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта на юго-востоке Украины погибло около 10 тысяч человек.