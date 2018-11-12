Мир без России невозможен: в Совфеде рассказали Мэй, как выстраивать отношения с Москвой

Лондон готов пересмотреть отношения с Россией. В распоряжении СМИ оказались фрагменты речи, которую собирается произнести премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на банкете лорда-мэра Сити.

Торжество состоится в понедельник, 12 ноября. Глава британского правительства в выступлении на торжестве затронет аспекты внешней политики Соединенного Королевства.

Сообщается, что Мэй подчеркнет «международное единство перед лицом попрания Россией мировых правил», однако добавит, что «Лондон открыт для новых отношений» с РФ.

Смена курса связана с тем, что в прошлогодней речи премьер-министр касалась вопроса о «враждебно настроенной России».

«Прошлый год трагическим образом продемонстрировал, что эти угрозы более чем реальны – не только через необдуманное использование химического оружия на наших собственных улицах двумя агентами российской разведки. Но он также доказал нашу готовность отреагировать – и именно так, как я говорила, что мы отреагируем. Вместе с нашими союзниками в ответ на нападение в Солсбери мы скоординировали самую крупную в истории высылку сотрудников российских разведслужб, существенно подорвав разведвозможности России на ближайшие годы», — должно звучать в речи Мэй на банкете, по информации журналистов.

По мнению Лондона, «неопровержимые доказательства» позволили Королевской прокурской службе выдвинуть обвинения против тех, кого в Британии считают виновными в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Еще один аспект, который прозвучит в выступлении английского премьера, связан со скандалом о хакерских атаках на ОЗХО. Мэй сообщит, что правительство Голландии совместно с западными спецслужбами «сумело предотвратить попытки российских военных взломать ресурсы организации».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что Лондон планирует выстраивать отношения с Россией на заведомо ложных и непроверенных фактах. По мнению сенатора, Тереза Мэй специально использует провокации, чтобы удержаться во власти.

«Госпожа Мэй, к сожалению, использует запрещенные приемы — непроверенные факты, фейковые новости, возводит в ряд установленных событий. Что касается Скрипалей, то ничего не доказано, также неизвестно, где они находятся, живы ли они вообще, мы это не понимаем. Большой вопрос: почему они закрыты от прессы? События в Голландии, очевидно, — постановочная схема, которая были использована спустя полгода после того, как там якобы все произошло», — заявил собеседник ФАН.

Выбранный Лондоном курс на «новые отношения с Россией» не будет иметь никакого успеха, подчеркнул Джабаров, поскольку без Москвы невозможно адекватно решать имеющиеся вопросы на международной арене.

«Я думаю, что Мэй будет продолжать проводить антироссийскую риторику, видимо, она считает, что в этом залог ее успеха. Но, к сожалению, я думаю, что мы в ближайшем будущем увидим, что эта новая политика не будет иметь никаких перспектив. Мир без России невозможен, даже вчерашние события, направленные на празднование 100-летия окончания Первой мировой войны, показали, что новая мировая политическая арена не имеет смысла без РФ», — пояснил член Совфеда.

Вдобавок Джабаров заметил, что Лондон может поплатиться за нежелание вести дружественный диалог с Москвой. Английский премьер-министр рискует попросту оказаться незамеченной во время обсуждения международной повестки.

«Госпожа Мэй, хочет она того или нет, будет вынуждена выстраивать с нами отношения. Главное, чтобы она не опоздала на этот поезд и не оказалась в арьергарде событий, когда ее мнение уже никого не будет интересовать», — подытожил Владимир Джабаров.

Напомним, 4 марта в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом причастно российское государство, однако не представил никаких доказательств по этому делу. Россия в ответ неоднократно подчеркивала, что готова вести совместное расследование с Британией, чтобы установить виновных в инциденте.