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Американский истребитель F/A-18 потерпел крушение в районе Окинавы

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Американский истребитель F/A-18 потерпел крушение в районе Окинавы

Токио, 12 ноября. Американский военный самолет F/A-18 потерпел крушение в районе японской префектуры Окинава. Как передает телеканал NHK, отмечается, что истребитель и штурмовик рухнул в море. Экипаж воздушного судна был спасен: находившиеся на борту два летчика катапультировались.

По данным СМИ, катастрофа произошла в 300 километрах от острова Китадайто. Известно, что самолет вылетел с авианосца «Рональд Рейган».

Напомним, около Окинавы размещена основная часть американских военных объектов в Японии. При этом руководство префектуры настаивает на том, что нужно сократить число американских военнослужащих в регионе. Местные жители высказывали недовольство, что военные базы находятся по соседству с жилыми районами. В частности, японская сторона требует вывода базы Футэмма за пределы префектуры. Ранее было принято решение перенести ее в район Хэноко также на Окинаве.

Американский истребитель F/A-18 потерпел крушение в районе Окинавы

Автор: Алия Садыкова
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