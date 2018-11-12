Американские СМИ констатировали сокращение роли доллара в экономике России

Нью-Йорк, 12 ноября. На фоне давления американских санкций Российская Федерация предпринимает попытки по отказу от доллара, которые уже принесли первые положительные результаты. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечается в статье, если новые западные санкции против РФ будут нацелены на финансовую систему, то поддерживаемая российским Центробанком и президентом страны Владимиром Путиным дедолларизация «должна помочь смягчить удар».

The Wall Street Journal сообщает, что «доля доходов от экспорта в долларах снизилась до 68% во втором квартале текущего года с 80% в 2013 году». При этом «доля вкладов частных лиц и фирм в иностранных валютах в российских банках упала в сентябре этого года до 26% с пикового показателя на уровне 37%, имевшего место в 2016 году».

В материале также констатируется, что об этом также свидетельствует быстро развивающаяся торговля РФ с КНР. Так, в течение четырех лет доля двусторонней торговли стран в юанях и рублях возросла почти в четыре раза, до 19%.

Эксперты подчеркивают, что Россия успешно «дает отпор гегемонии американской валюты». Американские СМИ также констатировали сокращение роли доллара в российской экономике.

Напомним, ранее российские экономисты сообщили, что дедолларизация не сможет не повлиять на отечественную экономику, однако для россиян риски носят только теоретический характер.

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