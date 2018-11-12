Трамп приближает демонтаж НАТО: эксперты подвели итоги переговоров в Париже

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп провел продуктивную дискуссию с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель, главой Франции Эммануэлем Макроном и другими мировыми лидерами в ходе мероприятий в Париже, которые были посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны. Соответствующую информацию распространила пресс-секретарь хозяина Белого дома Сара Сандерс. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Во время ланча президент был вместе с президентом Макроном, канцлером Меркель и президентом Путиным, и многими другими лидерами. Лидеры обсудили множество проблем, включая договор РСМД, Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею», — заявила Сара Сандерс.

«У них была хорошая и продуктивная дискуссия во время двухчасового ланча», — добавила Сандерс.

Трамп выкручивает руки

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов прокомментировал ФАН встречу Дональда Трампа с европейскими лидерами.

«Честно говоря, не вижу ни переговоров, ни изменения тона. Как всем известно, Франция заблокировала возможность двухсторонних встреч и переговоров. Формально для того, чтобы не отвлекать от основной темы торжественных мероприятий, а на самом деле — чтобы не отвлекать внимание прессы от персоны Макрона. Соответственно, все дискуссии свелись к репликам за ланчем, где толком пообщаться невозможно», — пояснил Владимир Корнилов.

По словам политолога, реальная дискуссия состоится в конце ноября в Буэнос-Айресе, где мы сможем и судить о тональности. Здесь же стоит выделить лишь важную реплику Путина в поддержку идеи Макрона о создании европейской армии.

«Вот это действительно станет предметом более чем бурных дискуссий на Западе в ближайшие месяцы. На словах НАТО и США уже поддержали эту идею. Правда, мы видим и раздраженную реакцию Трампа на слова Макрона о том, что эта новая армия будет защищать Европу, в том числе, от США... Я считаю, перспектива может стать реальностью лишь после демонтажа НАТО. До тех пор это будут робкие усилия, сводящиеся больше к ритуальным церемониям», — добавил Владимир Корнилов.

По словам эксперта, демонтаж НАТО возможен. И Трамп приближает такую перспективу, выкручивая руки своим европейским партнерам по Альянсу.

«При ряде обстоятельств Россия могла бы поучаствовать в создании такой армии. Но пока мы наблюдаем обратные тенденции (попытки Европы снова превратить Россию во врага и символ «абсолютного зла»), это — очень теоретическая и очень отдаленная идея», — заключил Владимир Корнилов.

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что встреча Трампа и Путина в Париже была очень краткой, как бы ни пыталась пресс-секретарь Белого дома утверждать обратное.