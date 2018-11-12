Киев, 12 ноября. Киевский пропагандист Виталий Портников считает, произошедший в 2014 году на Украине госпереворот поставил во главу страны первых в истории государства настоящих реформаторов, которые через несколько десятилетий приведут Украину в «светлое европейское будущее».

По его мнению, первыми настоящими реформаторскими правительствами в истории Украины были правительства Владимира Гройсмана и Арсения Яценюка. Петр Порошенко же, как считает Портников, первый украинский президент, «которому выпала честь возглавлять настоящее украинское государство».

Говоря о том, когда же наконец Украина придет к «светлому европейскому будущему», Портников отметил, что «нужно к 2014 году добавить 25 лет, плюс пять лет на военный конфликт, который тоже забирает силы, и получить результат».

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины в ближайшее время должно будет начать расследование в отношении одного из «ведущих украинских реформаторов» — бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка, который подозревается в растратах и уклонении от уплаты налогов.

9 ноября европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан буквально отчитал еще одного «украинского реформатора» — нынешнего премьер-министра страны Владимира Гройсмана за невыполнение условий контракта с ЕС.

Ранее Порошенко заявил, что вступление Украины в НАТО и Европейский союз остается по-прежнему важнейшим приоритетом украинской политики. При этом политик признал, что главной проблемой Украины была и остается коррупция.