«Молодой дурко!»: Гончаренко обсмеяли в эфире украинского телеканала после «письма обращения» к Москве

Киев, 12 ноября. Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко предпринял неудачную попытку пиара, зачитав в украинском парламенте письмо-обращение к президенту России, заявил экс-глава секретариата президента Украины, бывший вице-премьер по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук.

Как отметил Рыбачук в эфире телеканала «Эспрессо TV», он мог ожидать такого от «безнадежного» члена «Блока Петра Порошенко» Олега Барны, но не от молодого парламентария.

«Меня настолько поразила эта барниада с Гончаренко. Я зашел на Facebook, и этот одесский дурко-Гончаренко… Оно же вроде молодое, хочет всем понравиться. Оно хоть читает, что люди пишут?» — сказал Рыбачук.

Кроме того, экс-глава секретариата президента Украины уточнил, что подобные заявления это — «кричащее непонимание политиками настроений в обществе».

Ранее депутаты Верховной рады в ответ на примененные к ним экономические меры решили написать письмо президенту России Владимиру Путину. Для этого они вырядились в костюмы казаков и попытались спародировать картину Ильи Репина «Письмо запорожцев турецкому султану».

Об «акции» на своей странице в Facebook рассказал депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко. Также в пародии приняли участие его коллеги по Раде Владислав Севрюков, Олег Барна, Богдан Онуфрик, Александр Спиваковский, Григорий Шверк, Рефат Чубаров, Игорь Артюшенко и Григорий Тимиш.

Гончаренко разместил в соцсети фотографии разодетых в казачьи костюмы политиков, а также текст самого письма. Обращение к картине Репина политик объяснил тем, что, хотя адресат послания изменился, принцип международных переговоров остался таким же.

При этом в письме украинские депутаты не стали ограничивать себя в средствах выражения. Большая часть текста представляет собой нецензурную лексику и ругательства.

Украинские пользователи социальных сетей не разделили веселого настроя своих «народных слуг». Поведение депутатов они назвали недостойным парламентариев, а маскарад, которые политики устроили в Раде, — недопустимым в цивилизованном государстве. Украинцы предложили назвать созданную депутатами Рады картину «Санкционщики» и показать ее представителям Международного валютного фонда, который оказывает Киеву финансовую помощь.

Напомним, это не первое подобная акция украинских депутатов. Ранее президиум Парламентской ассамблеи Совета Европы прервал выступление депутата украинского парламента Алексея Гончаренко. Он попытался сорвать дискуссию о полномочиях национальных делегаций, выступив с резким антироссийским заявлением. Гончаренко назвал представленный на заседании доклад «уступкой ультиматуму Москвы». Заявив, что готовится к возвращению России в ПАСЕ, депутат Рады начал натягивать на себя резиновые перчатки.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 1 ноября подписал постановление об ответных ограничительных мерах РФ в отношении 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Москва была вынуждена ввести санкции в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Киева в отношении российских граждан.