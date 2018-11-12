Во Франции призвали сделать Европу «империей» наравне с США

Париж, 12 ноября. Европу необходимо превратить в «империю», похожую на Китай и Соединенные Штаты, считает министр финансов Франции Брюно ле Мэр.

«Европа больше не должна страшиться того, чтобы пускать в ход свою власть», — сказал он в интервью газете Handelsblatt.

Он уверен, что «империя» должна основываться на принципах правового государства, при этом она должна быть миролюбивой державой.

Брюно ле Мэр указал на необходимость защиты Европейского союза от «незаконных» санкций США против Ирана. Кроме того, Европа должна встать на пути у американского правительства. Как подчеркнул глава французского Минфина, Европа должна четко сказать Вашингтону, что она является суверенным государством, которое самостоятельно решает, с кем вести торговлю.

Напомним, ранее французский президент Эммануэль Макрон необычно проявил чувства к лидеру США Дональду Трампу.