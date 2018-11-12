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В Бурятии девочка утонула в баке с водой, пытаясь достать игрушку

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В Бурятии девочка утонула в баке с водой, пытаясь достать игрушку

Улан-Удэ, 12 ноября. Годовалая девочка утонула в баке с водой в Бурятии, пытаясь достать любимую игрушку. Об этом рассказали в пресс-служба Следственного управления СКР по республике.

Отмечается, что в понедельник была назначена доследственная проверка по факту гибели ребенка в поселке Усть-Баргузин Бурятии. Труп ребенка нашли 10 ноября. По предварительным данным, девочка захлебнулась в баке с водой. Она жила в деревянном доме вместе со всей семьей.

В пятницу, 9 ноября, мать занесла в дом из бани металлический бак, в котором оставалась вода, чтобы он не лопнул на морозе. Днем следующего дня мать пошла во двор наколоть дров. Она вернулась через 15 минут, но нашла дочь мертвой.

Позже девушка обнаружила в баке с водой любимую игрушку дочери. При этом уровень воды в баке не превышал 12 сантиметров.

Как уточнили следователи, 21-летняя мать девочки одна воспитывала ребенка после гибели мужа.

В Бурятии девочка утонула в баке с водой, пытаясь достать игрушку

Автор: Алия Садыкова
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