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Ученые назвали главную опасность поздних ужинов

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Ученые назвали главную опасность поздних ужинов

Москва, 12 ноября. Поздние приемы пищи могут вызвать сердечно-сосудистые заболевания и диабет из-за нарушения биологических ритмов человека. Об этом рассказали ученые из Американской кардиологической ассоциации.

Как пишет LiveScience, группа специалистов изучила связь между такими заболеваниями как диабет, ожирение и гипертония, и временем приема пищи. Они привлекли к научной работе 12,7 тысячи латиноамериканцев в возрасте от 18 до 76 лет.

Было задокументировано их состояние здоровья, также участников исследования опросили с целью узнать о времени приема пищи в течение двух дней. Выяснилось, что люди, которые треть и более еды употребляли после 18.00, имели более высокий уровень сахара и инсулина в крови. Кроме того, у них было повышено давление по сравнению с теми, кто ел основную часть пищи до 18.00.

Любители поздних ужинов также на 19% склонны к развитию преддиабета и на 23% более предрасположены к появлению гипертонии.

Ученые назвали главную опасность поздних ужинов

Автор: Алия Садыкова
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