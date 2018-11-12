Певица Приходько сбежала с интервью после вопроса о деньгах Тимошенко

Киев, 12 ноября. Украинская певица Анастасия Приходько не выдержала вопросов об источниках доходов Юлии Тимошенко и сбежала с интервью в эфире украинского Пятого канала.

В ходе беседы исполнительница сообщила, что президент страны Петр Порошенко имеет бизнес, которого нет у Тимошенко. Отвечая на наводящий вопрос журналистки о том, на что же живет лидер партии «Батькивщина», певица заявила, что Тимошенко знает весь мир, она умна, а также является одной из самых мощных политиков. При этом ответа о том, чем зарабатывает Тимошенко, не последовало.

Кроме того, в студии завязалась перепалка после вопроса о том, будут ли обе женщины врать избирателям. В ней также принял участие один из сопровождающих Приходько. Певица в это время сняла микрофон и молча покинула помещение, отказавшись продолжать интервью.

30 октября стало известно, что Приходько бросила сцену ради политической карьеры. По ее словам, она намерена вступить в команду главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.