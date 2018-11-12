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Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 прошел жесткий тест на прочность

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Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 прошел жесткий тест на прочность

Москва, 12 ноября. Смартфон от китайской компании Xiaomi Mi Mix 3 побил собственный рекорд, выдержав 350 тысяч раскрытий. Эксперимент провел китайский энтузиаст.

Производители гаджета в ходе презентации заверяли, что смартфон способен выдержать 300 тысяч раскрытий. Сам же экспериментатор не стал продолжать свой эксперимент. Таким образом, не исключено, что Mi Mix 3 выдержал бы и большее количество раскрытий.

Ранее инженеры сообщили, что данный мобильный телефон способен проработать восемь лет, если его владелец будет делать по 100 сдвигов слайдер-механизма в день. По их словам, это предельно допустимое значение.

Напомним, Mi Mix 3 стал вторым смартфоном китайского производителя, который можно заряжать беспроводным способом.

Автор: Тимур Румянцев
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