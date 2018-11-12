«До минус 25. Из Сибири с любовью»: россияне с юмором отнеслись к аномальным холодам в ноябре

Москва, 12 ноября. На всей территории России установилась аномально холодная погода. Как рассказали в Гидрометцентре, за Уралом холода в ноябре соответствует времени года, но на европейской части России морозы в первые декады ноября – это аномалия, а не норма.

Как уточнили специалисты, причиной такой погоды является арктический циклон. Из-за него в центре России резко повысилось атмосферное давление. Кроме того, началось похолодание, минусовые температуры держаться и днем, и ночью. По словам специалистов, на северо-востоке России в ближайшее время усилится морозный антициклон. При этом на северо-западе еще будет относительно тепло, а в Поволжье и южных регионах ожидается похолодание. В понедельник в Москве обещают сухую погоду, ночью столбики термометра покажут минус 5–6 градусов, днем воздух прогреется до нуля градусов.

Пользователи Сети между тем радуются скорому наступлению зимы. Россияне с юмором отнеслись к аномальным холодам в ноябре.

«Густой снег, северо-запад Якутии. Может кому надо? Можем поделиться!» — написала Елена Ковальчик.

«Красноярск до минус 25. Из Сибири с любовью», — посмеялись россияне.

«У нас сегодня хорошо, минус 25, Новосибирск», — поделился впечатлениями Николай Тустановский. «Зима уже близко», — написал Артем Прокопьев.

«Товарищи, в Москве плюс два. Приезжайте к нам у нас жара. Хотя ненадолго», — посмеялась Наталья Назарова.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву придет климатическая зима. Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев сообщил, что климатическя зима наступит в столице к Новому году.

Столбики термометров начнут стабильно показывать отрицательную температуру воздуха после 10 ноября, но настоящая зима ожидается к концу декабря. Ожидается, что снежный покров появится в Москве ко второй трети декабря.

Также синоптики рассказали, какая зима ждет россиян. Предстоящая зима не будет суровой, на большей части территории страны погода зимой будет теплее, чем обычно или в пределах климатической нормы, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

«Пугать сейчас экстремальной зимой нет оснований», — рассказал журналистам.

По словам Киктева, нет оснований говорить, что зима будет «ядреной». Лед начнет сковывать реки уже в конце октября. В северной части России температуры уже опустились ниже нуля градусов. Замдиректора Института физики атмосферы им. А. Обухова Российской академии наук Владимир Семенов ранее заявил, что зима в этом году может наступить заметно позже. Такая тенденция отмечается в последние годы.

Напомним, геологи доказали, что климат Земли катастрофически меняется каждые 405 тысяч лет. Исследователи из Ратгерского университета в США пришли к выводу, что на протяжении многих миллионов лет климат Земли подвержен периодическим изменениям из-за гравитационного влияния планет Солнечной системы — Венеры и Юпитера, которые заставляют орбиту Земли «сжиматься» и «растягиваться». Циклические климатические колебания, по версии геологов, происходят каждые 405 тысяч лет на протяжении по крайней мере последних 215 миллионов лет.

По мнению ученых в относительно недавнем прошлом орбита Земли могла быть гораздо более вытянутой — это делало климат на планете более «экстремальным», а разницу между временами года — гораздо более значительной.