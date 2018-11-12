Стали известны предварительные итоги выборов в Донбассе | 12 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Донецке озвучили предварительные итоги выборов Глава ЦИК Донецкой народной республики Ольга Позднякова ровно в 24.00 озвучила промежуточные итоги голосования на выборах главы и депутатов Народного совета, которые прошли 11 ноября 2018 года. К полуночи обработано 27,19% бюллетеней со 149 избирательных комиссий. Явка составила 80,1%. Среди кандидатов на должность главы ДНР лидирует временно исполняющий главы республики Денис Пушилин, набравший 57,3% голосов. На выборах депутатов Народного совета ДНР больше всего голосов набрало общественное движение «Донецкая республика». За ее представителей проголосовали 74,03% избирателей.

Пасечник набирает 68,92% голосов на выборах главы ЛНР А на выборах лидера Луганской народной республики исполняющий обязанности главы Леонид Пасечник набирает 68,92%. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия после обработки 63% бюллетеней. По словам председателя ЦИК республики Елены Кравченко, недействительными признаны чуть более 1% бюллетеней, явка на выборах руководителя республики и депутатов Народного совета составила 77%.

Трамп обсудил с мировыми лидерами ряд важнейших вопросов Президент США Дональд Трамп обсудил с мировыми лидерами, включая Владимира Путина, ряд важнейших глобальных вопросов. Как сообщает пресс-служба Белого дома, в списке тем — Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ситуация в Сирии, Саудовской Аравии, Афганистане и КНДР, а также вопросы торговли и санкций. Обсуждение прошло во время рабочего ланча в Елисейском дворце, участниками которого стали российский лидер Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.