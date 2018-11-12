Москва, 12 ноября. Заросшие сельскохозяйственные земли в северной нечерноземной части России можно превратить в «лесной огород», выращивая лес на продажу. Об этом рассказали в Greenpeace России.

Как отметили специалисты, в России расположены около 100 миллионов гектар земель, где можно выращивать товарный лес. При этом попутно можно решать проблемы безработицы в селах, развивать экономику страны, значительно внося вклад в борьбу с изменениями климата. Таким образом, Greenpeace предложила создать в России «лесной огород» размером с Египет.

Как пишет РИА Новости, экологи предложили внести в действующее российское законодательство ряд изменений, которые позволят фермерам и сельскохозяйственным предприятиям заняться коммерческим лесоразведением на землях, где сельское хозяйство стало убыточным.

Ранее сообщалось, что Россия может запретить экспорт древесины в КНР из-за продолжающихся незаконных вырубок со стороны получивших лицензию на лесозаготовку китайских компаний. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. По его словам, Китай является главным потребителем российской древесины, однако сложившаяся практика незаконных вырубок не устраивает ни президента РФ Владимира Путина, ни председателя правительства Дмитрия Медведева.

В связи с этим кабмин рассматривает возможность временного запрета на продажу древесины в Китай. Кобылкин также предложил китайских партнеров построить в России 10-20 семеноводческих комплексов для восстановления леса.