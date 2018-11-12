Сирия: военные заявили, что самолеты-разведчики Израиля пытаются обнаружить С-300 у базы «Хмеймим»

Дамаск, 12 ноября. Военные эксперты рассказали о действиях России в случае попыток израильской авиации совершить агрессивное нападение на базу «Хмеймим» в Сирии после получения необходимых данных разведки.

Как пишет издание Avia.pro, как уточнили специалисты, в последнее время участились полеты израильских самолетов-разведчиков Gulfstream G550 в Средиземном море около российской авиабазы в Сирии «Хмеймим». Эксперты уточнили, что дальше определенного расстояния воздушные судна не летают. Это, по их мнению, может говорить о действии российского комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха».

При этом журналисты издания с таким мнением не согласны. В публикации говорится, что «Красуха» является действительно мощным комплексом, однако оказывать кардинальное воздействие на израильских разведчиков на таком расстоянии не сможет.

Спикеры издания рассказали о том, что наиболее вероятной тактикой Израиля в данном вопросе является обнаружение и слежение за российскими комплексами противовоздушной обороны С-300 «Фаворит». Они подчеркнули, какую бы риторику не вел Тель-Авив, С-300 пугают израильских военных. При этом обнаружение места развертывания комплексов, которые в дальнейшем будут переданы сирийским военным, позволит повысить эффективность боевой авиации Израиля в случае конфликта и снизить риск перехвата. Однако военные эксперты подчеркнули, что это не принесет плодов. Они напомнили, что С-300 прикрывает «Красуха».

Ранее американский эксперт рассказал, что поставки С-300 остановят израильские удары по САР. Профессор Гудзоновского института, бывший сотрудник американского Госдепартамента Майкл Преджент в интервью журналистам выразил свои опасения по поводу поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию. По его мнению, данная мера, предпринятая Москвой в ответ на воздушную провокацию Израиля, сведет на нет усилия Тель-Авива по противостоянию иранским подразделениям в САР.

Кроме того, Преджент предполагает, что новые системы ПВО, предоставленные Дамаску, могут быть применены Сирийской арабской армией (САА) для ликвидации самолетов ВВС Соединенных Штатов и других стран западной коалиции.

Полковник запаса, военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин напомнил в комментарии для ФАН, что силы США находятся в арабской республике незаконно, и потому, по его мнению, опасения Майкла Преджента относительно безопасности действующих в САР американских самолетов небезосновательны.

9 октября первый комплект С-300 заступил на боевое дежурство в Сирии. 2 октября Россия завершила поставку в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300. Несколькими рейсами тяжелых военно-транспортных самолетов была совершена поставка, сейчас уже началось обучение сирийского персонала пользованием С-300. Эти поставки призваны обеспечить качественно новый уровень противовоздушной обороны, они изменят расстановку сил и правила игры в регионе. Передача современных средств ПВО произошла после того, как был сбит российский Ил-20. Это произошло в ночь на 18 сентября недалеко от побережья Средиземного моря. На борту самолета находилось 15 военнослужащих, все погибли. Москва считает, что израильские военные подставили Ил-20 под сирийское оружие. Первый комплект поставки уже заступил на боевое дежурство.

С поставкой С-300 Сирия впервые получает возможность их боевого использования. Ракетные системы С-300 – это новейшие разработки из наличия ВКС РФ, они отличаются от комплексов, поставленных Кипру и ряду других государств. Сейчас на территории Сирии возникает единый комплекс боевого управления, где все процессы будут максимально автоматизированы.