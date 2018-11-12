Названы регионы России с самой доступной арендой жилья

Москва, 12 ноября. Эксперты составили рейтинг регионов России с самой доступной арендой жилья.

Как следует из отчета составленного специалистами РИА Рейтинг, лишь в трех российских субъектах — ЯНАО, ХМАО и Петербурге более половины семей может без особых трудностей арендовать себе двухкомнатную квартиру.

Более 45% семей могут себе позволить аренду жилья в Кемеровской, Ленинградской, Мурманской, Иркутской областях, а также на Чукотке. Еще в 25 регионах показатель доступности находится на уровне выше среднего по стране (35,9%).

Хуже всего обстоят дела с арендой жилья в Карачаево-Черкессии и Туве, Псковской и Ивановской областях, а также в Кабардино-Балкарии и Дагестане, Крыму и Севастополе.

Как пояснили специалисты, низкий уровень доступности аренды в национальных республиках объясняется высокой безработицей и низким уровнем зарплат в этих регионах.

Что касается Крыма, то ввиду географического положения, местные жители, «подрабатывающие» сдачей жилья, предпочитают сдавать его в краткосрочную аренду туристам, чем на долгое время жителям региона, сообщает РИА Новости.