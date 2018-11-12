Сладкая газировка может подорожать в России

Москва, 12 ноября. В правительстве РФ предложили ввести акцизы на сладкие газированные напитки.

В Минздраве России решили позаботиться о правильном питании жителей страны и предложили принять соответствующие меры. По данным, которые приводят в министерстве, около двух миллионов россиян страдают от ожирения, вызывается которое, в основном, злоупотреблениями фастфудом и сладкими газированными напитками.

Экспертный совет при правительстве РФ предложил сделать «газировку» менее доступной и ввести на нее акцизы, которые составят не менее 20% от стоимости. Впрочем, конкретные меры еще обсуждаются и размер акциза может измениться.

Отметим, до сих пор пищевые продукты и безалкогольные напитки в России не облагались акцизами.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в сентябре нынешнего года в Госдуме предложили законодательно запретить продажу чипсов, газированных напитков, шоколадных батончиков и других вредных продуктов на территории школ.